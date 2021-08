FOSSACESIA, DA LUNEDI’ VACCINI PER TUTTI SUL LUNGOMARE. INVITO AI GIOVANI E A CHI È IN VACANZA

FOSSACESIA – “Ritengo utile e importante per la campagna di immunizzazione dal Covid l’iniziativa messa in campo dal Direttore Generale Thomas Schael di dare l’opportunità a quanti sono in vacanza, a nuclei familiari e ai giovani che affollano i locali di Fossacesia Marina, l’opportunità di vaccinarsi. La Direzione Generale della Asl, che ringrazio, ha quindi accolto la mia richiesta. Nelle scorse settimane e in più occasioni, avevo infatti chiesto al Direttore Schael di allestire un camper per procedere alle vaccinazioni a Fossacesia Marina, facendo leva sulle tante presenze di turisti e di giovani, che nella nostra località balneare ogni sera sono protagonisti della ‘movida’. Una domanda esaudita con l’alternativa dei locali della scuola materna , che mi trova pienamente soddisfatto”.

E’ quanto dichiara il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio alla notizia che da lunedì prossimo, 23 agosto, dalle ore 16 alle 21, la Asl Lanciano Vasto Chieti, metterà a disposizione personale medico e infermieristico per consentire ai villeggianti di vaccinarsi.

“La struttura individuata è quella dell’ex scuola materna, sul Lungomare di Fossacesia Marina, che ospita in estate la Guardia Medica Turistica – precisa il Sindaco Di Giuseppantonio -. Come Amministrazione comunale ci siamo subito attivati per collaborare con la Direzione Sanitaria della Asl 2 Abruzzo in modo che i locali siano in grado di poter ricevere quanti vorranno usufruire dell’ occasione per vaccinarsi. Non solo: abbiamo invitato i titolari delle attività commerciali e dei locali di Fossacesia Marina perché sensibilizzino quanto più possibile giovani e giovanissimi a immunizzarsi. E’ una grande opportunità per loro e lo è ancor di più in vista della riaperture delle scuole. Soprattutto è un gesto di altruismo, di civiltà, per difendere le fasce più deboli dal virus e contribuire a sconfiggerlo”. Gli utenti potranno presentarsi all’ambulatorio nella ex scuola materna per vaccinarsi nei giorni di lunedì, 23 agosto, mercoledì 25, venerdì 27 e domenica 29 agosto, senza prenotazioni.