FOSSACESIA, DAL 21 GIUGNO AL 30 LUGLIO OPERATIVO IL CENTRO ESTIVO “ACCHIAPPA LA BANDIERA 2021”

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, nell’ambito delle attività rivolte ai minori, come ogni anno organizza il centro estivo minori.

Titolo scelto per l’edizione 2021 è “Acchiappa la bandiera 2021”.

Il periodo durante il quale il centro opererà va dal 21 giugno al 30 luglio 2021 ed è rivolto ai ragazzi dai 6 ai 13 anni compiuti e/o che abbiano frequentato la III media nell’anno scolastico 2020-2021. Il luogo scelto per le attività, che si svolgeranno dalle ore 8 alle ore 13, dal lunedì al venerdì, è il Parco dei Priori, in Viale San Giovanni in Venere.

Il modulo di iscrizione è reperibile presso lo sportello di Segretariato Sociale, al piano terra del Municipio, nei giorni di martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12; presso l’Ufficio Anagrafe, al piano terra del Municipio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 oltre al martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18 o sul sito www.fossacesia.org.

“I centri estivi assumono valore ed importanza dopo tanti mesi in cui bambini sono rimasti tra le pareti di casa, alle prese con la didattica a distanza o con l’improvvisa mancanza di tutti i punti di riferimento quotidiani – dichiarano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante – Abbiamo voluto riproporre i centri estivi nella consapevolezza che i nostri ragazzi rappresentano quella parte della nostra comunità che più necessita di attenzione perché vivano la normalità che è venuta meno a causa del virus ed è l’occasione per tante famiglie, con le scuole chiuse, di andare al lavoro in tranquillità”.

Le domande per aderire al centro estivo minori “Acchiappa la bandiera 2021”, debitamente compilate e corredate del certificato medico attestante l’idoneità fisica a partecipare, dovranno pervenire esclusivamente al protocollo del Comune di Fossacesia entro e non oltre le ore 12,00 del 17 giugno 2021, tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune di Fossacesia o all’indirizzo email: comune@pec.fossacesia.org. Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale al recapito telefonico 0872 608740. Le modalità organizzative saranno comunicate telefonicamente.