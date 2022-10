FOSSACESIA: DISSUASORI SU STRADA PROVINCIALE PER LANCIANO, CITTADINI FIRMANO PETIZIONE

FOSSACESIA – “La richiesta sotto forma di sottoscrizione da parte di 75 cittadini di via Lanciano, perché la Provincia di Chieti adotti le migliori soluzioni per rendere sicura la strada Provinciale ex 524 Lanciano-Fossacesia, all’ ingresso della nostra città e teatro di numerosi incidenti, trova la nostra totale adesione”.

Così, in una nota, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, al quale è stata inoltrata la petizione di firme promossa da Antonio Lazzaro, a capo del comitato che si è costituito in via Lanciano, strada provinciale situata all’ingresso della città.

“La loro richiesta rivolta al presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna e al Settore tecnico dell’ente, non poteva lasciarci indifferenti – prosegue il sindaco Di Giuseppantonio – Si tratta di un incrocio che presenta delle criticità, teatro tra l’altro di incidenti stradali. I cittadini residenti in quella zona hanno domandato espressamente che vengano sistemati dei dissuasori per rallentare la velocità delle auto e realizzati tratti di marciapiedi salvagente”.

“È una proposta che mi trova perfettamente d’accordo, tant’è che nell’ambito della collaborazione che si è instaurata tra la Provincia e la nostra Amministrazione comunale, ho chiesto al presidente Menna e al dirigente del Settore Tecnico dell’Ente di fare in modo che vi sia un intervento rapido perché si tratta di sicurezza dei cittadini, aspetto che non può essere trascurato”, conclude.