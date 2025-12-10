FOSSACESIA: EFFETTUATO IL PASSAGGIO AL DIGITALE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI DEL COMUNE

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia (Chieti) compie un passo storico verso la completa digitalizzazione dei Servizi Demografici. Il 14 novembre 2025 segna il passaggio definitivo dall’amministrazione analogica alla nuova gestione digitale, con la chiusura ufficiale dei registri cartacei di stato civile e l’attivazione esclusiva dell’ANSC – Anagrafe Nazionale dello Stato Civile.

n conformità alle direttive ministeriali, da questa data l’Ufficiale dello Stato Civile, Mariarosa Di Giuseppe, ha provveduto a chiudere i volumi cartacei correnti (nascite, matrimoni, unioni civili, cittadinanze e morti). Nessun nuovo evento sarà più trascritto sui registri comunali: ogni nuovo atto verrà redatto, firmato digitalmente e conservato soltanto in formato digitale all’interno dell’ANSC. I dati non saranno più custoditi fisicamente nel Municipio, ma all’interno di un’infrastruttura centrale sicura gestita dal Ministero dell’Interno e da SOGEI.

Questo cambiamento è importante. Il passaggio all’atto nativo digitale garantisce numerosi vantaggi: massima sicurezza del dato e certezza giuridica; impossibilità di deterioramento, smarrimento o alterazioni materiali dell’atto; aggiornamento automatico dei dati anagrafici su ANPR. Ad esempio, la registrazione di una nascita comporterà da subito anche l’iscrizione in anagrafe e l’attribuzione automatica del Codice Fiscale.

Questo sistema è fondamentale per consentire, in futuro, l’emissione di certificati di stato civile online validi in tutto il territorio nazionale, senza necessità di recarsi allo sportello. «Quello del 14 novembre – spiega il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio-non è semplicemente un cambiamento tecnico, ma un passaggio storico per il Comune. Concludiamo l’era dei registri cartacei, utilizzati per decenni, e adottiamo un sistema più moderno, sicuro ed efficiente, che offre tempi più rapidi e dati più affidabili. Siamo orgogliosi di allinearci alla strategia nazionale di digitalizzazione, dimostrando impegno e visione per il futuro. Finalmente, abbiamo servizi pubblici più comodi e all’altezza delle esigenze digitali di oggi.»

Il Comune informa inoltre che, a causa delle procedure di migrazione e dell’attivazione della nuova piattaforma ministeriale, potrebbero verificarsi temporanei rallentamenti presso gli sportelli dello Stato Civile.