FOSSACESIA: FESTA DELLA MUSICA 2023 IN MEMORIA DI FRANCESCO VALDISERRI

FOSSACESIA – È stata dedicata alla memoria di Francesco Valdiserri la Festa della Musica che si è svolta nell’area monumentale di San Giovanni in Venere, a Fossacesia (Chieti) in contemporanea con altre località italiane ed europee.

Francesco, figlio diciottenne di due giornalisti del Corriere della Sera, Paola Di Caro e Luca Valdiserri, nello scorso mese di ottobre ha perso la vita, travolto da un’auto mentre tornava a casa, sulla via Cristoforo Colombo, a Roma.

“Ho pensato a lui, che tra le altre cose era un musicista e suonava nel gruppo Origami Smiles, a cui dedicare la 29esima edizione della kermesse musicale, che ha visto tanti ragazzi protagonisti qui a Fossacesia, nella suggestiva area dell’abbazia di San Giovanni in Venere, che domina la Costa dei Trabocchi – spiega in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Una serata di bella musica, di speranza, momenti che uniscono e che sono anche l’occasione per riflettere e invitare a combattere gli incidenti stradal, a ridurre la velocità e per evitare le troppe morti dei nostri ragazzi sulle strade”.

Di Giuseppantonio nel suo intervento ha ricordato “Fra ed il suo amore per la musica e l’amicizia”.