FOSSACESIA: FINTO ADDETTO INPS DONA ROSARIO AD ANZIANA PER DERUBARLA A CASA, SCOPERTO E DENUNCIATO

ORTONA- I Carabinieri della Compagnia di Ortona, dopo una articolata attività d’indagine, scaturita dalla denuncia sporta da una 80enne pensionata di Fossacesia, in provincia di Chieti, sono riusciti a risalire all’identità di un uomo accusato di averla raggirata.

L’indagato, qualche giorno prima, si era presentato presso l’abitazione della vittima, fingendosi un dipendente dell’Inps, facendole dono di un rosario e convincendola ad acquistare un orologio di scarso valore economico, a fronte di una cifra esosa. Poco dopo, approfittando dell’assenza momentanea della malcapitata, l’uomo è riuscito ad impadronirsi di un portafogli che era in casa, contenente 2.000 euro in contanti, e si è dileguato.

Sulla scorta degli elementi raccolti in sede di denuncia e dalla visione delle telecamere presenti nei pressi dell’abitazione della vittima, i Carabinieri sono riusciti a risalire all’autovettura utilizzata dall’uomo e quindi a risalire alla sua identità. L’indagato, N.T., 55enne residente a Ortona, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Lanciano, per i reati di truffa aggravata e furto in abitazione.