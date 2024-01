FOSSACESIA: FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA LIBRI SCOLASTICI, COMUNE PUBBLICA BANDO

FOSSACESIA – È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (Chieti) l’avviso e la relativa documentazione per presentare domanda per avere i libri scolastici gratuitamente o in modo semigratuito per l’anno scolastico 2023-2024.

“Possono accedere al beneficio gli studenti residenti nel Comune di Fossacesia che frequentano le scuole di I e II grado, statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) in corso di validità, non superi il limite massimo di € 15.493,71, sulla base della dichiarazione dei redditi 2023 – spiega in una nota la consigliera delegata alla Pubblica Istruzione, Ester Sara Di Filippo – Il rimborso verrà corrisposto successivamente, sulla base delle domande pervenute, in modo totale o parziale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale “.

Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte da chi esercita la potestà genitoriale, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, in Via Marina (orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 e martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16.30 alle ore 18), entro le ore 12 del prossimo 31 marzo.