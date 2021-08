FOSSACESIA, FRONTALE TRA AUTO VICINO A DISTRIBUTORE DI BENZINA: TRE FERITI, UNO E’ GRAVE

FOSSACESIA – E’ di tre feriti, di cui uno grave, il bilancio del violento frontale avvenuto ieri, verso le 19, al chilometro 78, sulla Fondovalle Sangro, nel territorio di Fossacesia.

Come si legge sul quotidiano Il Centro, nelle vicinanze del distributore di carburante Thomas, un 64enne di Francavilla al Mare, N.A., procedeva in direzione monti-mare alla guida di una Mercedes Gla e ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con un Range Rover Evoque, a bordo del quale viaggiavano un uomo e una donna, A.M. e O.M., di 56 e 43 anni, residenti in Svizzera. Il Suv si è ribaltato al di là del guardrail. La Mercedes, invece, è finita con la parte anteriore contro il guardrail al lato opposto.

Sul posto sono arrivate tre ambulanze, una della Croce Rossa e due della Croce Gialla, e l’elisoccorso del 118. Sono apparse gravi, sin da subito, le condizioni del conducente della Mercedes, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Chieti, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Il conducente del Range Rover, A.M. è stato invece trasportato a Pescara, mentre la donna, che viaggiava al lato passeggero, al nosocomio di Lanciano.

I vigili del fuoco di Lanciano si sono occupati dell’estrazione dei feriti dalle lamiere, mentre per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Torino di Sangro e Fossacesia e il Radiomobile di Atessa. Dai primi accertamenti, sembra che causare lo schianto potrebbe essere stato un colpo di sonno o un malore del conducente della Mercedes.