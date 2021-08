FOSSACESIA: GRANDI EVENTI PER I 20 ANNI DI BANDIERA BLU. “TRAGUARDO MERITATO, MA NON E’ MAI FACILE”

FOSSACESIA – Un susseguirsi di grandi eventi a Fossacesia (Chieti), che culmineranno la sera del Ferragosto con la Festa della Bandiera Blu, che la città ha conquistato per venti anni consecutivi e il Concerto sull’Acqua di Friotto e Bandautore, che si terrà sulla spiaggia della Fugitella, una delle località più attraenti della Costa dei Trabocchi.

Tanti appuntamenti per tutti i gusti, per un’estate che – si legge in una nota del Comune – in attesa della conferma di dati ufficiali, è già da grandi numeri per Fossacesia. “Volevamo offrire a quanti hanno scelto di trascorrere le loro vacanze qui momenti unici per regalare loro emozioni e contribuire ad allontanare il ricordo di mesi trascorsi tra ansie e incertezze dovute al Covid – afferma il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Abbiamo voluto riservare uno spazio particolare alla Festa della nostra ventesima Bandiera Blu, perché per noi rappresenta un traguardo significativo, che riassume il lavoro svolto in tanti anni”.

“Chi crede che conquistare il vessillo che viene assegnato annualmente dalla Fee Foundation for Environmental Education (Fee) sia solo un simbolo da esibire per attrarre turisti si sbaglia di grosso. La Bandiera Blu si ottiene in base a determinati criteri che riguardano i servizi, la capacità ricettiva, l’ambiente, la gestione sostenibile del territorio. Tutti aspetti che vengono riscontrati, valutati per poter raggiungere gli standard che permettono di fregiarsi dello speciale vessillo. Per arrivare a tanto, il cammino è lungo e va fatto non solo con l’impegno dell’Amministrazione comunale ma con la partecipazione, il coinvolgimento di tutti i cittadini. Tanto basta a spiegare perché volevamo celebrare questo speciale compleanno con un evento particolare, in uno dei luoghi simboli del nostro lungomare qual è appunto la spiaggia della Fuggitella, che si trasformerà in un palcoscenico unico per l’occasione”, prosegue il primo cittadino.

“Per la prima volta Fossacesia organizza un concerto sull’acqua. La spiaggia della Fuggitella si trasformerà in una sala all’aperto, capace di far godere in un ambiente di straordinaria bellezza l’esibizione di un artista conosciuto e apprezzato nel mondo della musica qual è Luigi Friotto, che sarà accompagnato dai Bandautore – afferma l’assessore alla Cultura, Maura Sgrignuoli -. Lo spettacolo si snoda su un doppio palcoscenico, i musicisti sono sistemati su una piattaforma galleggiante e sulla spiaggia il pubblico, ad ammirare la suggestiva fusione tra la musica e il mare. Il nostro obiettivo era quello di portare la buona musica in luoghi nuovi di Fossacesia. Abbiamo fatto in modo che ambiente e musica si unissero e si trasformassero in strumenti di coesione per poter nuovamente provare il gusto di stare insieme”.