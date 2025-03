FOSSACESIA: IL 4 MARZO FESTA DI CARNEVALE IN PIAZZA

FOSSACESIA – Spettacoli, animazione, zucchero filato, allestimento dei carri, un colorato pupazzo di Carnevale e, a conclusione della festa, spettacolo di fuochi pirotecnici.

L’evento, organizzato con entusiasmo dagli assessorati alle Politiche Sociali e alla Cultura ed Eventi, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Praticabile, si terrà a Fossacesia (Chieti) martedì 4 marzo , a partire dalle ore 15, in Piazza Alessandro Fantini.

“Il Carnevale è un momento speciale che ci permette di uscire dalla routine quotidiana e di immergerci in un’atmosfera di gioia e spensieratezza. Vi invitiamo a vivere insieme a noi questo pomeriggio di festa, per creare ricordi indimenticabili e per vivere una tradizione che unisce tutti”, affermano in una nota gli assessori Maria Angela Galante e Maura Sgrignuoli.

“Fossacesia vi aspetta numerosi per condividere un’esperienza unica e divertente!”, conclude la nota.