FOSSACESIA, IL 6 E 7 FEBBRAIO SECONDO SCREENING COVID SULLA POPOLAZIONE

FOSSACESIA – Anche nel prossimo fine settimana, 6 e 7 febbraio, saranno ripetute a Fossacesia le operazioni di screening del Covid 19 alla popolazione. Resta confermata la Palestra Polivalente di via Primo Maggio quale sede dove i cittadini potranno recarsi per potersi sottoporre al test.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione interistituzionale tra Comune, Asl2 Abruzzo, Protezione civile della Regione Abruzzo, con il coordinamento del Prefetto di Chieti. L’esame è gratuito e su base volontaria. Saranno utilizzati tamponi antigenici rapidi di facile esecuzione e che consentono di dare in tempi brevi, circa 30 minuti, la risposta. Sono esenti dallo screening i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone sintomatiche, coloro che sono in quarantena o positive al Covid e gli operatori sanitari già sottoposti a controlli periodici. I minori che si sottoporranno al tampone dovranno essere accompagnati da almeno un genitore.

Gli orari per eseguire i tamponi sono i seguenti: sabato 6 e domenica 7, dalle 8.30 alle 13.30, nel pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30.

“Nonostante qualche problema dovuto al sistema informatico dell’Asl, nello scorso fine settimane le operazioni sono andate avanti speditamente e i risultati (1148 test eseguiti e 0 positivi) ci hanno dato la possibilità di constatare che la situazione in città al momento è tranquilla – spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – È giusto però invitare quanti non si sono sottoposti al test di farlo perché attraverso il controllo potremo avere l’esatta situazione sulla circolazione del Covid e intervenire laddove sarà necessario per evitare che il virus si propaghi. Sappiamo che il SARS-CoV-2 ha subito delle variazioni e agire con tempestività significa tutelare i propri cari e tutti i cittadini. Ognuno deve fare la sua parte e mi rivolgo soprattutto ai genitori degli alunni che frequentano le scuole perché sottopongano i loro figli all’esame”.

Il sindaco ricorda che per facilitare l’accesso alla palestra Polivalente ed evitare per quanto possibile code e assembramenti, quanti vorranno sottoporsi al tampone devono presentarsi muniti di tesserino sanitario e del modulo sulla privacy, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.gov) oppure in distribuzione presso – Ufficio Ecopoint della EcoLan, situato nel palazzo comunale, aperto nei giorni di martedì, dalle 15 alle 18; giovedì, dalle 9 alle 12; sabato, dalle 9 alle 12; – Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Anagrafe, in via Marina, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì, dalle 9 alle 12 e dalle 16.30 alle 18. Per ogni informazione è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 349/8954576 – 333/9127030.

