FOSSACESIA: IL 7 E 8 GENNAIO RIAPRE AL PUBBLICO IL CENTRO VACCINALE ANTI COVID

FOSSACESIA – “Venerdì 7 e sabato 8 gennaio 2022, dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18, riapriremo il centro vaccinale nella palestra Polivalente di Via Primo Maggio. Ancora una volta ci sottoporremo a uno sforzo organizzativo forti dell’esperienza acquisita in questi mesi per permettere ai cittadini di Fossacesia, Santa Maria Imbaro, Mozzagrogna e Rocca San Giovanni di potersi immunizzare. Siamo in una fase molto delicata in cui dobbiamo tutti collaborare, cittadini e istituzioni, per cercare sia di aumentare la percentuale di popolazione con copertura vaccinale, sia di continuare ad avere comportamenti corretti per limitare al massimo il diffondersi del virus”.

E’ quanto dichiara il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, che rende noto le date nelle quali l’impianto sportivo della città sarà a disposizione per un Open Day dedicato alle prime, seconde e terze dosi di vaccinazioni anti Covid. “Grazie all’impegno della Direzione della Asl2 Lanciano-Vasto-Chieti e del dirigente del Distretto Sanitario dottoressa Manola Rosato, degli operatori socio-sanitari, medici e i volontari che offrono le proprie disponibilità e professionalità, gratuitamente, al servizio della cittadinanza, potremo offrire l’opportunità alla popolazione di sottoporsi alla somministrazione del siero anti-covid per proteggere se stessi e gli altri da rischi di ogni tipo”.