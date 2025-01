FOSSACESIA: “IL COMUNE CONTINUA AD INVESTIRE NEL MIGLIORAMENTO DEGLI ARREDI SCOLASTICI”

FOSSACESIA – “L’Amministrazione Comunale di Fossacesia (Chieti) prosegue il suo impegno volto a migliorare la qualità dell’offerta educativa e degli ambienti scolastici”.

Recentemente, viene spiegato in una nota, sono stati acquistati nuovi arredi per la mensa della Scuola dell’Infanzia, situata nel Polo Scolastico di Viale San Giovanni in Venere. In particolare, 102 nuove sedie per bambini e 19 tavoli sostituiranno quelli precedenti, contribuendo a rendere l’ambiente scolastico più accogliente e funzionale.

L’acquisto degli arredi scolastici è stato possibile grazie ad una spesa di 7.000 euro, stanziata con i fondi di bilancio comunale. Questi acquisti fanno parte di un piano più ampio di aggiornamento delle strutture scolastiche, che mira a garantire una didattica più moderna e adeguata alle esigenze dei bambini.

Il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, e la consigliera delegata all’Istruzione, Ester Di Filippo, hanno espresso soddisfazione per questi interventi, sottolineando come “l’Amministrazione continui a lavorare per garantire il miglior ambiente possibile per la crescita dei bambini. Investire nella nostra scuola, che si avvale di una dirigenza e di tutto il personale insegnante e operativo qualificati, significa investire nel futuro della nostra comunità. Questi nuovi acquisti sono solo una parte dei numerosi progetti che stiamo portando avanti per migliorare continuamente la qualità della nostra offerta educativa”.

“L’Amministrazione Comunale continuerà a monitorare costantemente le esigenze delle scuole, garantendo interventi mirati che possano favorire un ambiente sempre più stimolante e sicuro per tutte le scuole di Fossacesia”, conclude la nota.