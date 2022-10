FOSSACESIA: IL SINDACO DI GIUSEPPANTONIO CONVOCA LE AZIENDE DEL TERRITORIO

FOSSACESIA – “In questo momento delicato per le imprese, messe di fronte alla crisi energetica, è fondamentale ascoltare la loro voce quali esigenze hanno e percorrere insieme tutte le strade idonee per sostenerle”.

E così, il prossimo 21 ottobre, alle 16:30, nella sala conferenze dell’Associazione tra Enti Locali del Sangro-Patto Sangro Aventino, a Santa Maria Imbaro, il sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha indetto una riunione con i titolari delle aziende che operano nelle aree artigianali e produttive di località Sterpari, in quelle situate a ridosso della provinciale Casoli-Fossacesia (strada Pedemontana) e nelle altre zone del territorio fossacesiano.

“Ho voluto questo confronto per esaminare con le imprese le problematiche che devono essere risolte in quelle aree e sulla possibilità di intercettare finanziamenti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di quelli che la Regione Abruzzo si accinge a programmare. Sarà anche l’occasione per valutare come operare al meglio all’interno delle Zone Economiche Speciali (ZES), della quale fa parte , nella zona vicino il casello autostradale, anche la nostra città”, spiega in una nota Di Giuseppantonio.

Il sindaco, fa sapere, affronterà i problemi legati ai servizi e alla viabilità. Ci sarà un confronto anche sulla pianificazione urbanistica.