FOSSACESIA IN CORSA PER LA 16ESIMA BANDIERA BLU NEL 2025: NUOVO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITA’

FOSSACESIA – Il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, rappresentanti e dipendenti del ufficio del Comune di Fossacesia (Chieti), hanno partecipato all’incontro tecnico tenutosi a Roma il 22 ottobre, organizzato dalla Foundation for Environmental Education (FEE). L’incontro ha riunito i comuni italiani interessati a candidarsi per l’ottenimento della Bandiera Blu 2025, prestigioso riconoscimento che premia l’eccellenza ambientale e la gestione sostenibile delle risorse naturali.

La Bandiera Blu, simbolo internazionale di qualità, viene conferita alle località che rispettano severi criteri suddivisi in quattro aree principali: qualità delle acque, gestione ambientale, educazione ambientale e servizi di sicurezza. Ottenere questo riconoscimento non è solo una garanzia per i residenti e i turisti, ma rappresenta anche un importante volano per lo sviluppo di un turismo sostenibile e responsabile, sempre più richiesto dalle nuove generazioni di viaggiatori.

Nel corso dell’incontro, la FEE ha introdotto un’importante novità per i comuni che aspirano alla Bandiera Blu 2025: l’obbligo di presentare un Action Plan, un piano d’azione che preveda interventi mirati alla tutela dell’ambiente e all’adattamento ai cambiamenti climatici. Tale piano, che includerà obiettivi concreti e un sistema di monitoraggio per valutarne l’efficacia, sarà uno strumento essenziale per confermare e migliorare le politiche ambientali dei comuni candidati. Per il sedicesimo anno consecutivo, Fossacesia conferma la propria candidatura, ribadendo l’impegno a garantire spiagge pulite, sicure e accessibili a tutti. L’Amministrazione Comunale ha avviato un intenso lavoro per assicurarsi che il Comune risponda positivamente ai nuovi requisiti imposti dalla FEE, confermando Fossacesia come esempio di eccellenza nella gestione sostenibile delle risorse naturali.

“Siamo orgogliosi del percorso intrapreso negli anni e determinati a confermare Fossacesia come destinazione turistica d’eccellenza, anche per il 2025. La Bandiera Blu è un riconoscimento che non riguarda solo la bellezza del nostro litorale, ma anche il nostro impegno costante verso la sostenibilità ambientale e l’offerta dei servizi.” ha dichiarato il Sindaco Di Giuseppantonio. “L’Action Plan che presenteremo sarà una dimostrazione concreta del nostro impegno per il miglioramento della gestione del territorio e per affrontare le sfide climatiche in atto. Rinnovare la Bandiera Blu- ha aggiunto il sindaco- non è solo un obiettivo per la nostra Amministrazione, ma un valore aggiunto per la città.”

Con questa candidatura, Fossacesia punta a consolidare il proprio ruolo nella valorizzazione e promozione turistica della Costa dei Trabocchi.