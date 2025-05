FOSSACESIA: IN EDICOLA E IN TABACCHERIA L’ALBUM DI FIGURINE DELLE SOCIETA’ SPORTIVE LOCALI

FOSSACESIA – È disponibile nelle edicole e nelle tabaccherie l’album delle figurine 2024-2025, realizzato con il patrocinio del Comune di Fossacesia (Chieti).

Il progetto, si legge in una nota, ha riscosso da subito grande entusiasmo, coinvolgendo tre importanti realtà sportive locali: l’ASD Moreno Di Biase Ciclismo, l’ASD Biancorossi Fossacesia Calcio e l’Union Fossacesia Calcio.

L’iniziativa è stata presentata dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio e dal consigliere delegato allo Sport Carlo Luciani.

Questo album, inoltre, aiuta a riconoscere e valorizzare quel mondo silenzioso ma fondamentale che ruota attorno agli atleti: allenatori, dirigenti, volontari e famiglie.

“Questo progetto celebra il grande lavoro delle nostre società sportive e il loro ruolo fondamentale nel tessuto sociale di Fossacesia – spiega Di Giuseppantonio –. Lo sport non è solo competizione: è un veicolo di educazione, inclusione, salute e senso di comunità. Iniziative come questa rafforzano il legame tra i cittadini, valorizzano i talenti locali e promuovono uno stile di vita sano e attivo”.

“L’album è molto più di una semplice raccolta di figurine – aggiunge Luciani –: è un tributo all’impegno quotidiano di chi vive lo sport con passione e dedizione. Le società sportive sono un punto di riferimento per i nostri giovani, un esempio di collaborazione, disciplina e rispetto”.

L’album e i relativi pacchetti di figurine sono in vendita presso le edicole e le tabaccherie cittadine: Edicola Marrone, in via Marina; Tabaccheria Romagnoli, in Piazza Fantini; Tabaccheria Emilio Arrizza, in via Lanciano. Un’occasione speciale per collezionare volti, storie e passione sportiva, e per sentirsi parte di una città viva, dinamica e unita.