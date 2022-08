FOSSACESIA: INCENDIO SU PANORAMICA SAN GIOVANNI IN VENERE, DOMATO DA VIGILI DEL FUOCO

FOSSACESIA – Domato l’incendio che intorno alle ore 14 di oggi si è sviluppato in un tratto della strada Provinciale Panoramica, che collega l’abbazia di San Giovanni in Venere alla ex SS 524 Lanciano-Fossacesia (Chieti).

Il rogo si è sviluppato in prossimità di un tornante e ha interessato la vegetazione sottostante per un fronte di 150 metri di lunghezza.

Il pronto intervento di due squadre di Vigili del Fuoco ha permesso di circoscrivere le fiamme e impedire che le stesse avanzassero, favorite anche dal vento.

“Grazie alle unità dei Vigili del Fuoco ed ai volontari antincendio della Protezione Civile di Ortona e Vasto che con il loro pronto intervento sono riusciti a spegnere celermente l’incendio”, si legge in una nota dell’Amministrazione comunale.

I carabinieri forestali stanno svolgendo indagini per raccogliere elementi utili per stabilire le cause e le eventuali responsabilità del rogo.