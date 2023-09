FOSSACESIA: INIZIATI I LAVORI DI MANUTENZIONE ASFALTO E MARCIAPIEDI DI VIA DELLA PACE

FOSSACESIA – Hanno preso il via i lavori di manutenzione straordinaria dei cordoli e del piano stradale in via della Pace.

Gli interventi, che saranno eseguiti dalla ditta Edilizia Di Biase, dureranno circa 10 giorni. I lavori che riguardano la rotonda su via Marina sono stati possibili grazie all’accordo tra Amministrazione Comunale e la EcoLan, che nelle vicinanze del cimitero comunale ha il suo centro di raccolta.

“I mezzi della società che ha la gestione e la raccolta dei rifiuti urbani a Fossacesia percorrono quotidianamente quelle strade ed è anche nell’interesse della EcoLan usufruire di un manto stradale senza buche o con sbalzi causati dalle radici dei pini lì presenti. Chiaramente a giovarne saranno soprattutto i cittadini che potranno transitare agevolmente con le loro auto o a piedi”, si legge in una nota.

“I lavori – spiegano il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani- non riguarderanno esclusivamente via della Pace. Verranno messi a posto i marciapiedi che da via Marina vengono percorsi da studenti che devono raggiungere il Villaggio degli Studi e da quanti, soprattutto famiglie e bambini, che si recano al Parco Aldo Moro”.