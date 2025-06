FOSSACESIA: LA SPIAGGIA PER TUTTI RIAPRE IL 30 GIUGNO CON NUOVI INTERVENTI PER L’ESTATE

FOSSACESIA – Riaprirà il prossimo 30 giugno la “Spiaggia per Tutti”, l’area del litorale nord di Fossacesia (Chieti), nei pressi del Viale delle Tamerici, dedicata all’accoglienza e all’inclusione di persone con disabilità.

Una spiaggia libera e attrezzata, nata nel 2017, tra le prime in Italia ad offrire accesso gratuito a servizi e strutture pensate per garantire a tutti, senza distinzione, la possibilità di vivere il mare e partecipare ad attività di animazione in piena sicurezza e autonomia.

Nel corso degli anni, l’area è stata continuamente migliorata e dotata di strumenti sempre più funzionali: ombrelloni accessibili, passerelle per facilitare l’accesso alla battigia e biciclette speciali che consentono anche alle persone con disabilità motorie di percorrere la Via Verde della Costa dei Trabocchi.

In vista della nuova stagione, la Spiaggia per Tutti è stata ulteriormente rinnovata grazie a un contributo di 5.000 euro messo a disposizione dal Credito Cooperativo Abruzzese – BCC di Atessa, raccolto attraverso un’iniziativa benefica promossa durante la Fiera dell’Agricoltura. Il contributo è stato utilizzato per la realizzazione di un altra passerella lungo la spiaggia nord, l’acquisto di lettini sopraelevati per prendere il sole e altri interventi di manutenzione e miglioramento dell’area.

All’inaugurazione, prevista per il 30 giugno, saranno presenti, tra gli altri, il presidente e il direttore della BCC Abruzzese, insieme al sindaco e all’Amministrazione comunale. Saranno ospiti per l’inizio delle attività i bambini del Campus estivo “Acchiappa la Bandiera Blu”, che da anni accompagna l’apertura della stagione.

“Siamo orgogliosi di un progetto che è diventato punto di riferimento in tema di inclusione – dichiara in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. La Spiaggia per Tutti rappresenta l’impegno concreto della nostra Amministrazione nel rendere Fossacesia un luogo aperto e accogliente per tutti.”

“Questa spiaggia è il simbolo di una città attenta e solidale – aggiunge l’assessore alle Politiche Sociali Mariangela Galante –. Grazie al contributo della BCC Abruzzese, possiamo garantire ancora una volta un’estate accessibile, serena e piena di opportunità per tutti i cittadini e i turisti che vorranno frequentarla.”

La Spiaggia per Tutti resterà aperta fino alla fine di agosto.

È possibile recarsi sul lungomare nord tutte le mattine dalle ore 9.00 alle ore 13.00 per usufruire dei servizi e partecipare alle attività.