FOSSACESIA: L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE INCONTRA I GIOVANI, “C’E’ DA FARE DI PIU'”

FOSSACESIA – Una città con una viabilità più sicura, strade e luoghi pubblici più illuminati, la creazione di punti di incontro, un teatro nel quale promuovere più spettacoli per i giovani, migliorare e potenziare la rete internet, una maggiore attenzione verso le attività aggregative a Villa Scorciosa, un’ area per lo sport “di strada”.

Sono queste alcune delle proposte arrivate nel corso di “Largo ai giovani”, incontro promosso dall’Amministrazione Comunale di Fossacesia (Chieti) e che si è tenuto al Parco dei Priori, rivolto alla partecipazione dei giovani della città.

A raccogliere i suggerimenti e a dibattere con loro, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e gli assessori Maria Angela Galante, Maura Sgrignuoli e Danilo Petragnani.

Un confronto schietto, con tanti spunti interessanti per rendere “Fossacesia a misura dei giovani”.

“È stata l’occasione per illustrare i progetti già avviati e degli investimenti finora fatti”, commenta in una nota il sindaco Di Giuseppantonio.

“C’è da fare di più – chiariscono sindaco e assessori – e come amministratori siamo i primi ad esserne consapevoli, ma bisogna tener conto delle difficoltà legate alle scarse risorse che sono a disposizione dei Comuni per la gestione dei servizi, alle lungaggini burocratiche per ottenere finanziamenti e per la realizzazione delle opere”.

Aspetti che i giovani devono conoscere per capire come funziona la macchina comunale: “Tante proposte da parte loro, tutte interessanti – aggiunge il primo cittadino – che però rischiano di restare voci isolate. Per questo ho invitato a fare in modo che a Fossacesia si formino associazioni di giovani, che li veda uniti da una passione comune con l’ambizione di raggiungere i loro obiettivi e partecipare attivamente alla vita della comunità”.