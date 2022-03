FOSSACESIA – Il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, ha firmato un’ordinanza di sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado.

La decisione è stata assunta poiché, come comunicato dalla Sasi, da domani, giovedì 24 marzo a partire dalle 9 e sino alle prime ore del 25 marzo, sarà sospesa la fornitura idrica per lavori di riparazione della condotta principale in località Piano Carlino di Casoli.