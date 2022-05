FOSSACESIA MARINA, AL VIA GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE DELLA SPIAGGIA

FOSSACESIA – Fossacesia, in provincia di Chieti, si prepara per accogliere cittadini e turisti sui suoi 5 chilometri di spiaggia.

Sono infatti iniziati i lavori di livellamento, da parte della ditta Sangroter, nel tratto che va dal porticciolo turistico, fino alla Fuggitella. Nei prossimi giorni, gli interventi proseguiranno per permettere di percorrere la caratteristica battigia in ciottoli con facilità.

“I lavori riguarderanno non solo il livellamento della spiaggia, ma anche la sua pulizia e cura delle strutture presenti – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – La Sangroter, inoltre, provvederà per tutta la prossima stagione estiva, che grazie al bel tempo è già partita, alla manutenzione della battigia. È un impegno importante per offrire ai villeggianti un servizio che s’inquadra nell’ospitalità turistica che la nostra città e il litorale della Marina devono offrire per rispondere al meglio alla crescente presenza di turisti che Fossacesia registra da molti anni a questa parte”.