FOSSACESIA MARINA: ASSALTO AL BANCOMAT DELLA NOTTE, BANDITI IN FUGA COL BOTTINO

FOSSACESIA – Allarme, nella notte, a Fossacesia Marina (Chieti), dopo l’assalto dei banditi allo sportello bancomat: è stata fatta saltare in aria la cassa automatica ed è stata portata via una somma ancora da contabilizzare. Sul posto i carabinieri di Ortona a Mare e i Vigili del fuoco di Lanciano.

E’ stata usata la tecnica della marmotta. Si tratta di un contenitore metallico in grado di contenere anche mezzo chilo di polvere pirica che ha alla estremità una miccia, questa viene azionata dopo aver inserito il pericoloso strumento nella fessura scavata presso lo sportello individuato. Allarme tra la gente visto che non si tratta della prima incursione di questa natura nel paese.