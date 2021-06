FOSSACESIA MARINA, INAUGURATO LO STREET FOOD AI VIALI, HAMBURGER CON SAPORI ABRUZZESI

FOSSACESIA – È stato inaugurato ieri sera sul lungomare di Fossacesia il nuovo punto franchising Ai Viali. L’idea, nata un paio di mesi fa, è diventata realtà grazie alla collaborazione tra il noto imprenditore lancianese Rocco Finardi e due giovani imprenditori che hanno voluto scommettere sullo street food di qualità.

“Abbiamo aderito al progetto con l’intento di proporre qualcosa di diverso – spiega Federico Paolucci, uno dei due titolari –. In un luogo dove l’offerta gastronomica è rappresentata principalmente dal pesce, abbiamo pensato di offrire dei piatti take away di carne”. “Affiliarsi al franchising Ai Viali, un autentico marchio di territorialità, riconosciuto in tutta la zona – aggiunge – è una scelta di consapevolezza e qualità”.

Il nuovo progetto, che prende il nome di Ai viali franching Fossacesia, si trova all’interno della struttura Bayaverde. Il menu rispecchia perfettamente quello proposto negli altri locali di Lanciano e Atessa e si compone di piatti che richiamano materie prime di qualità, carni di prima scelta e prodotti del territorio. Hamburger che spesso diventano gourmet, hot dog e contaminazioni con i sapori della terra d’Abruzzo fanno dell’iniziativa un vero fiore all’occhiello della gastronomia locale.

Perché, come spiega il patron Rocco Finardi: “Lo street food non dev’essere abbinato a prodotti scadenti, da noi la garanzia della qualità è sempre al primo posto, nell’ottica della massima soddisfazione di chi ci sceglie da ben 25 anni”.

Un format vincente, quello di Finardi, ideato più di vent’anni fa con il famoso chiosco ai Viali di Lanciano e che con il tempo ha messo diverse radici, ora anche sulla Costa dei Trabocchi. “Siamo contenti di questa nuova avventura – conclude Federico Paolucci – e speriamo che sia di buon auspicio per la ripartenza che tutti aspettiamo da tempo”.