FOSSACESIA MARINA, LAVORI NELL’AREA EX STAZIONE FERROVIA: LUNEDI’ CHIUSO L’ACCESSO ALLE AUTO

FOSSACESIA – Dalla mezzanotte e fino alle 17 di lunedì 4 luglio, sarà chiuso l’accesso alle auto nell’area parcheggio dell’ex Stazione ferroviaria di Fossacesia Marina (Chieti).

“Sono necessari degli interventi disposti dalla Provincia di Chieti, proprietaria dei terreni, in collaborazione con il Comune, per mettere in sicurezza la pavimentazione dello spazio nel quale attualmente trovano ospitalità molte auto anche con il taglio dell’erba”, spiega il sindaco Enrico Di Giuseppantonio.

Per non creare problemi durante il fine settimana a quanti affollano la spiaggia della Marina e la Via Verde della Costa dei Trabocchi, il provvedimento scatterà a conclusione del weekend e l’ultimazione dei lavori è prevista per le ore 17 di lunedì, 4 luglio.

Si tratta di operazioni che riguarderanno il terreno nel quale è stata ricavata l’area parcheggio e messa a disposizione per quello scopo dalla Provincia di Chieti, che presenta delle irregolarità.

Sono stati già collocati cartelli che avvisano gli automobilisti sulla istituizione del divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su tutta l’area in modo che gli interventi possano essere avviati senza problemi.