FOSSACESIA: NUOVE ATTREZZATURE NELLA “SPIAGGIA PER TUTTI”

FOSSACESIA – Nuovi ombrelloni, piattaforme per consentire una migliore mobilità, una bici che unisce la bicicletta ad una carrozzina, idonea per il trasporto di persone che non deambulano e un parco giochi, tutto a completamento della Spiaggia per Tutti, che il Comune di Fossacesia ha realizzato nel 2017 per le persone con menomazioni o disabilità.

Le novità, che arricchiscono l’area sono state presentate alla cittadinanza questa mattina nel corso di una cerimonia che si è tenuta sul lungomare della Marina di Fossacesia, alla presenza del sindaco Enrico Di Giuseppantonio, degli assessori Maria Angela Galante (Politiche Sociali), Danilo Petragnani (Lavori Pubblici), del presidente della DMC Costa dei Trabocchi Giuseppe Di Marco, e una rappresentanza dei Carabinieri e della Polizia Locale.

“Avevamo in progetto di dotare la spiaggia di nuove attrezzature – afferma il sindaco Di Giuseppantonio – Siamo davvero felici di poter offrire a chi frequenta quest’area arredi e giochi per rendere più bella e confortevole la frequentazione ai ragazzi diversamente abili, alle loro famiglie e accompagnatori”.

Dal canto suo , l’assessore Galante fa sapere che “Fossacesia è rientrata in un progetto previsto nel programma del Turismo Accessibile, finanziamenti con i quali verrà ampliato lo spazio della Spiaggia per Tutti, che potrà rispondere alla crescente domanda, che molte famiglie hanno rivolto in questo senso all’Amministrazione Comunale”.

Il nuovo parco giochi, che comprende giochi a molla e casette in legno, è stato realizzato dalla ditta Ludovico e dalla Piemme Modifiche Myfun, mentre l’intera area è stata sistemata dalla ditta Sangroter.