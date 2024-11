FOSSACESIA: NUOVI AGENTI POLIZIA LOCALE, “MAGGIORE SICUREZZA E PRESENZA CAPILLARE SUL TERRITORIO”

FOSSACESIA – “L’Amministrazione Comunale di Fossacesia ha compiuto un importante passo avanti nel miglioramento della sicurezza e della viabilità cittadina con l’assunzione, a partire dal 1° novembre, di nuovi agenti per la Polizia Locale”.

È quanto si legge in una nota: si tratta di Luigi Falco e Riccardo Blasioli, entrambi assunti a tempo indeterminato, a cui si aggiungono tre nuovi agenti a tempo determinato part-time: Lorenzo Giardino Di Lollo, Grace Roselli e Valentino Nazari.

“Queste assunzioni – prosegue la nota – rafforzano in modo la capacità della Polizia Locale di rispondere alle esigenze di Fossacesia, garantendo una presenza più capillare sul territorio, estendendo gli orari di servizio e implementando nuove pattuglie. Il potenziamento della Polizia Locale rappresenta un elemento cruciale per migliorare la sicurezza e la gestione del traffico, particolarmente in un comune come Fossacesia, che ha visto un incremento demografico e un aumento dei flussi turistici negli ultimi anni”.

“Fossacesia, che già durante la stagione estiva ha sempre fatto ricorso a personale aggiuntivo per sostenere l’afflusso turistico , è ora in grado di potenziare la Polizia Locale anche al di fuori del periodo balneare. Inoltre, sono previste ulteriori assunzioni nel 2026, a conferma dell’impegno continuo verso una Fossacesia più sicura. L’Amministrazione sta attivando le procedure di mobilità per la selezione del nuovo comandante a tempo pieno . Nel frattempo, il vice comandante Alfredo Ciccocioppo, già in servizio, è stato promosso alla qualifica di istruttore direttivo di vigilanza, un riconoscimento che attesta la professionalità dimostrata”.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, il comandante Sebastiano Arboretti Giancristofaro e l’assessore alla Viabilità Umberto Petrosemolo, hanno accolto i nuovi agenti esprimendo gratitudine e augurando loro buon lavoro.

“Il rafforzamento del corpo di Polizia Locale – ha detto il sindaco Di Giuseppantonio- è fondamentale per garantire una maggiore sicurezza e un controllo di tutto il nostro territorio. La presenza anche di pattuglie a piedi e in pronto intervento ci consentono di rispondere con più efficienza alle esigenze dei cittadini e di assicurare una presenza quotidiana sulle strade, contribuendo a costruire una Fossacesia più sicura e accogliente per residenti e visitatori”.