FOSSACESIA: OK AL DISCIPLINARE PER IL VOLONTARIATO CIVICO FINALIZZATO AL DECORO URBANO

FOSSACESIA – La Giunta comunale di Fossacesia (Chieti) ha approvato il Disciplinare per il volontariato civico, uno strumento che regolamenta e promuove la partecipazione diretta dei cittadini nella gestione e nella cura dei beni comuni, nel decoro urbano e nel miglioramento della qualità della vita in città.

L’iniziativa intende valorizzare l’impegno spontaneo, gratuito e responsabile di tutti quei cittadini – italiani e stranieri regolarmente soggiornanti – che vogliono mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per contribuire al bene collettivo.

“Il volontariato civico è una scelta di amore per la propria città – ha dichiarato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – e con queste semplici regole vogliamo dare un quadro chiaro, sicuro e ben definito a chi desidera partecipare attivamente alla vita della nostra comunità. Fossacesia è una città viva, ricca di energia civica, e questo progetto riguarda proprio tutto ciò che nasce dalla collaborazione attenta e generosa dei nostri cittadini, che sono una risorsa insostituibile per il presente e il futuro del territorio.”

Il disciplinare definisce gli ambiti di intervento nei quali sarà possibile agire come volontari: dalla cura del verde pubblico alla piccola manutenzione di strutture comunali, dal supporto ad attività culturali, ricreative e sportive alla sorveglianza leggera davanti alle scuole, fino alla collaborazione con biblioteche, musei, centri anziani e uffici comunali. Ogni partecipazione sarà regolata da un patto di collaborazione individuale che specificherà attività, tempi, luoghi, responsabilità e coperture assicurative.

Il Comune garantirà la copertura assicurativa per infortuni e responsabilità verso terzi, oltre alla consegna di eventuali strumenti e dispositivi di protezione individuale, se necessari, e alla formazione minima utile per lo svolgimento delle attività. Il volontariato, che avrà sempre natura libera e gratuita, potrà essere riconosciuto con attestati di partecipazione, eventi pubblici di ringraziamento e coinvolgimento diretto in iniziative di coprogettazione.

Nel prossimo mese di ottobre saranno pubblicati e distribuiti i moduli di adesione e tutto il materiale informativo utile per aderire, con indicazioni chiare sulle modalità operative. Sarà così possibile attivare concretamente questa nuova opportunità di partecipazione civica attiva, semplice e accessibile a tutti.