FOSSACESIA: OTTOBRE DI EVENTI, TUTTI GLI APPUNTAMENTI

FOSSACESIA – Ottobre 2024 si preannuncia un mese denso di eventi Fossacesia (Chieti), con una serie di iniziative che spaziano dall’ambito culturale a quello sportivo e naturalistico, dimostrando il dinamismo e la partecipazione attiva delle associazioni abruzzesi.

Di seguito il programma completo.

Tra gli eventi spicca in questo fine settimana il Festival Corale Internazionale d’Abruzzo, che si terrà il 20 ottobre 2024 presso la suggestiva Abbazia di San Giovanni in Venere. Sarà un’occasione per celebrare l’arte corale con la partecipazione di cori di rilievo internazionale, come il Larnaca Progressive Movement da Cipro e il Coro Ippolito Sabino di Lanciano. Questo evento sottolinea l’importanza della musica come strumento di unione tra le culture.

Lo stesso giorno, il 20 ottobre, Fossacesia ospiterà la PittaRosso Pink Parade, con una camminata non competitiva di 5 km lungo la splendida Via Verde della Costa dei Trabocchi, per sostenere la ricerca scientifica sui tumori femminili. La partecipazione a questo evento, che si svolgerà in contemporanea con Milano ed altre località italiane , è un segno concreto dell’impegno della comunità verso la solidarietà e il benessere sociale.

Il 25 ottobre, l’appuntamento sarà con l’iniziativa di Legambiente Abruzzo e il Comune “Puliamo il Mondo”, che vedrà protagonisti i ragazzi della Scuola Secondaria di Primo Grado dell’Istituto P.D. Polidori di Fossacesia. Questo progetto, che si terrà presso l’Area Monumentale di San Giovanni in Venere, evidenzia l’impegno della cittadinanza e delle giovani generazioni per la tutela dell’ambiente, tema di grande attualità e importanza.

Chiuderanno questo ricco mese di eventi la Camminata tra gli Olivi, e La BCC HALF MARATHON, entrambe fissate per Domenica 27 ottobre 2024.

La Camminata tra Gli Olivi, nell’ambito dell’8ª Giornata Nazionale organizzata dall’Associazione Nazionale Città dell’Olio, si snoderà tra gli oliveti di Fossacesia, rappresenta un’occasione per riscoprire le radici del territorio e valorizzare il patrimonio naturale e agricolo locale.

Fossacesia si prepara a ospitare, il 27 ottobre, la seconda edizione della Costa dei Trabocchi BCC Half Marathon, un evento sportivo di grande rilievo che attraverserà la suggestiva Via Verde della Costa dei Trabocchi. Il percorso di 21,097 km, con partenza dal porto di Ortona e arrivo a Fossacesia Marina, coinvolgerà quattro comuni (Ortona, San Vito Chietino, Rocca San Giovanni e Fossacesia). Con oltre 1.000 partecipanti attesi, l’evento celebra lo sport e la valorizzazione turistica del territorio, promuovendo il fascino unico della costa abruzzese.

Il sindaco Enrico Di Giuseppantonio ha espresso il suo orgoglio nel vedere Fossacesia al centro di manifestazioni così importanti.

Questi eventi consolidano Fossacesia come un fulcro di attività che valorizzano il patrimonio naturale e culturale locale, offrendo ai visitatori un’ampia gamma di esperienze.