FOSSACESIA, PARTONO LAVORI PAVIMENTAZIONE DI VIA ROMANELLI

FOSSACESIA – Inizieranno questa settimana i lavori di rifacimento della parte rovinata della pavimentazione di via Romanelli, nel centro di Fossacesia (Chieti).

L’intervento, progettato dall’architetto Adriano Mirretta Barone, sarà eseguito dalla ditta Tecno Asfalti di Vasto e riguarderanno il ripristino di tratti di porfido rovinati e di cubetti, sempre in porfido, dei cunei piramidali che ornano la strada.

“Finalmente ridiamo a via Romanelli l’aspetto che merita – afferma il sindaco Enrico Di Giuseppantonio – Abbiamo fatto in modo che la strada, nel centro della città, torni a presentarsi nel miglior modo possibile, cancellando quei rattoppi in asfalto che erano stati messi a causa della irregolarità della pavimentazione”.

Il sindaco Di Giuseppantonio e l’assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani, hanno fatto un sopralluogo lungo la strada per verificare lo stato dei luoghi.