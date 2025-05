FOSSACESIA: PASSEGGIATA DEL LUNGOMARE INTITOLATA AI TRE AGENTI MORTI NEL 2005 IN INCIDENTE AEREO

FOSSACESIA – Si è svolta questa mattina a Fossacesia (Chieti), alla presenza del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Vittorio Pisani, la cerimonia di intitolazione della Passeggiata sul Lungomare Gino Bartali al Commissario Maurizio Formisano, all’Assistente Fabrizio Di Giambattista e all’Assistente Valerio Valentini, appartenenti alla Polizia di Stato e Vittime del Dovere, che esattamente 20 anni fa, l’11 maggio del 2005, persero la vita a causa di un incidente aereo avvenuto a 5 miglia dalla costa di Fossacesia, durante un volo di ricognizione a bordo di un aeromobile della flotta del 11° Reparto Volo della Polizia di Stato di Pescara.

L’intitolazione della Passeggiata alla loro memoria è stato un atto fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Fossacesia e dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio per mantener vivo il ricordo dei tre giovani poliziotti morti nell’esercizio del loro servizio a tutela della collettività.

Per la circostanza il Capo della Polizia Vittorio Pisani, salutando i familiari presenti, ha espresso loro profonda vicinanza sottolineando inoltre come quello di oggi possa essere anche un giorno importante poiché i cittadini passeggiando per il lungomare dedicato ai tre poliziotti, terranno sempre viva la loro memoria, ricordando le gesta di questi servitori dello Stato, che hanno sacrificato la loro vita per il Paese.

Per la circostanza il Capo della Polizia Vittorio Pisani, dopo aver salutato i tanti familiari presenti, ha ripensato al momento di profondo dolore soprattutto per i genitori, che ha consolato però ricordando come quello di oggi sia anche un giorno gioioso. I cittadini, infatti, passeggiando per il lungomare dedicato ai tre poliziotti, terranno sempre viva la loro memoria, imprimendo nei cuori e nelle menti le gesta di questi servitori dello Stato, che hanno sacrificato la loro vita per il Paese.