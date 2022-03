FOSSACESIA: PD, “ACQUISTO GIORNALI AL SINDACO A SPESE DEL COMUNE SPERPERO DENARO”

FOSSACESIA . “In un periodo così complicato come quello che stiamo vivendo e con una situazione economico-finanziaria non proprio eccellente del nostro comune (come in più occasioni ha richiamato la corte dei Conti), come sottolineato varie volte dal gruppo consiliare di minoranza Alternativa Civica, i cittadini di Fossacesia pagano ancora il giornale al Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, anzi due”.

Lo denuncia il direttivo del Circolo PD Terre dei Trabocchi

“Con Determina del Responsabile del Servizio Finanziario numero 39 del 09/03/2022 vengono impegnate 1000 euro per l’anno 2022, finalizzate ad acquistare copia di due quotidiani, definiti “strumenti indispensabili per il governo locale”. Pur apprezzando l’intento di incentivare l’economia e la stampa locale, ci farebbe piacere conoscere l’indispensabilità di questo acquisto da parte dell’Amministrazione Comunale e quali risultati sarebbero stati raggiunti grazie ad esso. Al Sindaco che spesso si vanta di aver ridotto gli sprechi dell’Ente, consigliamo di fare un altro piccolo sforzo e destinare quelle somme per iniziative più importanti e utili alla collettività, sperando che da ora in poi l’acquisto dei quotidiani sia effettuato di tasca propria e non a spese dei contribuenti”, si spiega nella nota.