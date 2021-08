FOSSACESIA, POCHE VACCINAZIONI NELL’ULTIMO WEEKEND. IL SINDACO, “COSI’ NON VA”

FOSSACESIA – Cento vaccini somministrati al giorno nella Palestra Polivalente di via Primo Maggio a Fossacesia. Nonostante l’appello lanciato dal sindaco Enrico Di Giuseppantonio, i cittadini che si sono recati il 31 luglio e il 1 agosto nella hub organizzata dall’amministrazione comunale e dalla direzione sanitaria della Asl Lanciano-Vasto-Chieti è stata notevolmente inferiore alle aspettative.

“L’innegabile soluzione alla lotta al Covid e alle sue varianti è nella vaccinazione – rimarca il Sindaco Di Giuseppantonio -. Abbiamo promosso la due giorni nell’ultimo fine settimana per mettere nella condizione ritardatari e i riluttanti a procedere al più presto ad utilizzare questa soluzione, che significa la protezione di se stessi e delle altre persone in considerazione che la variante DELTA, presente anche in Abruzzo, attacca in modo particolare i non ancora vaccinati. Mancano all’appello molti fossacesiani ai quali rinnovo l’invito a immunizzarsi, soprattutto ai giovani, a sottoporsi quanto prima alla prima dose di vaccino e a coloro che non ancora lo fanno, alla seconda. E’ un dato che la doppia dose di vaccino copre in maniera elevatissima dal contagio e, in maniera ancora più significativa, ci difende dalle forme gravi. Come Comune abbiamo adottato sempre la linea di non imporre scelte, abbiamo fatto campagne di sensibilizzazione, lanciato appelli: ora però non si deve più esitare e bisogna proteggersi dal virus che ha scatenato la peggiore epidemia del secolo”.