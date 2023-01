FOSSACESIA, POPOLAZIONE IN AUMENTO ANCHE NEL 2022. I RESIDENTI SONO 6.352

CHIETI – Crescono ancora gli abitanti di Fossacesia. Da gennaio a dicembre dello scorso anno, infatti, la popolazione è passata da 6304 d’inizio a dicembre 2022 a 6352, di cui 3145 maschi e 3207 femmine.

Aumentato anche il numero delle famiglie, che sono passate da 2764 a 2820. Fossacesia è in controtendenza rispetto all’Abruzzo dove la popolazione è in diminuzione.

“Continua il trend positivo di crescita dei residenti in una città che, sotto molti punti di vista, ha investito molto sull’offerta dei servizi e sulla qualità crescente della nostra accoglienza – sottolinea il sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. I fattori sono più d’uno a cominciare da una viabilità soddisfacente, da un’agricoltura che offre prodotti d’eccellenza, da un’edilizia che cresce senza stravolgere il territorio e rispettosa dell’ambiente, per finire con un sistema di raccolta rifiuti tra i migliori in Abruzzo. La qualità della vita in generale è francamente alta e in questo aspetto incidono la presenza della Via Verde della Costa dei Trabocchi, dell’ottima qualità delle acque di balneazione che premiamo ormai da 21 anni Fossacesia con la Bandiera blu della FEE.

“Sono risultati importanti – conclude il sindaco Di Giuseppantonio -, per ottenere i quali si è lavorato molto, superando non poche difficoltà. Ma non ci fermiamo certo qui. L’Amministrazione che guido ha il dovere di portare a termine alcune opere pubbliche, che contribuiranno a migliorare ulteriormente la nostra città. Gli sforzi che stiamo compiendo sono tutti rivolti a favorire nuovi insediamenti produttivi nel nostro territorio, creando i presupposti per far dare risposte alla domanda di lavoro, soprattutto nel settore turistico”.