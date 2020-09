FOSSACESIA: PRIMO GIORNO DI SCUOLA, SINDACO E AMMINISTRATORI CONSEGNANO “MASCHERINE DELLA SPERANZA”

FOSSACESIA – E’ iniziato questa mattina a Fossacesia il nuovo anno scolastico.

In occasione del primo giorno di lezioni, il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, accompagnato dagli assessori Maura Sgrignuoli, Giovanni Finoro e dai consiglieri Ester Sara Di Filippo, delegata alla Pubblica Istruzione, Umberto Petrosemolo, delegato dei volontari della Protezione Civile, ha portato a nome di tutta l’Amministrazione comunale il saluto e l’augurio di buon lavoro agli studenti, ai dirigenti e agli insegnanti dell’Istituto Comprensivo “Pietro Donato Pollidori”, in piazza Fantini, e a quelli della scuola Media, nel Villaggio degli Studi, in viale San Giovanni in Venere.

Accolti dalla dirigente, Rosanna D’Aversa e dal vice preside Giuseppe Scarinci, la delegazione comunale ha consegnato agli alunni le mascherine acquistate dal Comune.

Il sindaco le ha chiamate le “mascherine della speranza”, con l’invito rivolto a tutti gli studenti di aiutare a rendere migliore il futuro.

Nel suo intervento, inoltre, il sindaco Di Giuseppantonio ha rimarcato l’importanza del ruolo dell’istruzione e formazione nella cura del rispetto reciproco, dei valori primari e della crescita di “cittadini di domani” attenti e consapevoli.

“Questo è un inizio d’anno ancora più sentito perché segna la ripartenza dopo il periodo molto duro di chiusura forzata delle attività didattiche a causa dell’emergenza sanitaria, che ha stravolto le nostre abitudini. Con la mia presenza e degli assessori e consiglieri comunali delegati ho voluto ringraziare anche la dirigente, i docenti e tutto il personale scolastico per il grande lavoro portato avanti in questi mesi per una riapertura in sicurezza, interventi tra l’altro eseguiti in collaborazione con i nostri uffici comunali per i necessari adeguamenti alle normativ Covid e con i nostri operai per la sistemazione e la preparazione delle sedi scolastiche”.

Per il sindaco Di Giuseppantonio , gli assessori ed i consiglieri delegati si tratta di “un nuovo inizio che forse restituirà una parvenza di normalità e di quotidianità, che questo feroce virus ha rubato. Tutti insieme dobbiamo fare in modo che questa esperienza, che sicuramente i ragazzi ricorderanno per tutta la vita, possa quantomeno renderli più forti e responsabili, consapevoli che si può combattere e vincere anche una battaglia difficilissima come quella che stiamo condividendo contro il coronavirus”.

