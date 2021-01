FOSSACESIA, PUBBLICATO AVVISO PER LA FORNITURA GRATUITA E SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO

FOSSACESIA – Sul sito istituzionale del Comune di Fossacesia (fossacesia.gov) è stato pubblicato l’avviso per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole Secondarie di Primo Grado per l’anno scolastico 2020-2021.

Possono accedere al beneficio gli studenti residenti a Fossacesia, frequentanti le secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a nuclei familiari il cui indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superi il limite massimo di € 15.493,71, calcolato ai sensi delle disposizioni dettate dalla legge, sulla base delle dichiarazioni dei redditi 2020, periodo d’imposta 2019. Il rimborso verrà corrisposto successivamente previa istruttoria delle domande pervenute, in modo totale o parziale secondo quanto stabilito nella deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 23 dicembre 2020. La domanda, debitamente sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale, deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune, in via Marina 18, entro e non oltre il 31 marzo 2021.

E’ possibile presentare la domanda anche a mezzo raccomandata, che comunque dovrà pervenire nel termine specificato. La documentazione deve contenere: attestazione ISSE in corso di validità; cognome e nome del richiedente; cognome e nome dello studente; classe, sezione, Istituto frequentato; importo spesa sostenuta; elenco dei libri acquistati e relativo prezzo corrispondente; fattura o scontrino fiscale; copia fotostatica documento d’identità del richiedente, in corso di validità.

I modelli per richiedere il rimborso sono reperibili sulla home page del sito internet fossacesia.gov e presso il Settore Servizi Istituzionali e alla Persona di Fossacesia (tel. 0872-622235, e-mail [email protected]) tutti i giorni da lunedì a venerdì dalla ore 9 alle ore 12, martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 18.

Download in PDF©