FOSSACESIA, PUBBLICATO L’AVVISO PER L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

FOSSACESIA – E’ stato pubblicato oggi l’Avviso per l’iscrizione all’Albo delle Associazioni di Fossacesia, il cui scopo è quello di aumentare la rosa delle Associazioni operanti sul territorio, nonché aggiornare e verificare le caratteristiche di quelle già esistenti.

“Il mondo dell’associazionismo e del volontariato in genere costituisce un valore aggiunto per un territorio – spiega il Sindaco di Fossacesia Enrico Di Giuseppantonio – poiché le associazioni, se ben valorizzate, possono essere il braccio operativo dell’Ente pubblico, possono essere un valido strumento di confronto e di crescita per una comunità”.

Secondo quanto previsto dall’avviso pubblico, possono iscriversi all’Albo delle Associazioni del Comune di Fossacesia tutte le associazioni aventi sede sociale ed operativa a Fossacesia, che svolgono attività culturali, di diffusione dello sport dilettantistico o giovanile, di valorizzazione dell’ambiente e del territorio, di volontariato sociale, di impegno civile e di tutela e promozione dei diritti umani nonché che perseguono finalità lecite e si ispirano, nella propria organizzazione interna, a principi di democrazia, trasparenza e partecipazione e che non hanno fini di lucro.

Per iscriversi è sufficiente scaricare il modello di domanda o aggiornamento dati dal sito del Comune di Fossacesia www.fossacesia.org, compilarlo in ogni sua parte, allegando copia dell’atto costitutivo, copia dello Statuto, scheda informativa e copia del documento di identità del legale rappresentante e consegnarlo a mano al protocollo dell’Ente dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 12 e il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 16.30 alle 18.00 oppure inviarlo con raccomandata ar indirizzata al Comune di Fossacesia, Via Marina n. 18, 66022, Fossacesia o trasmetterlo per pec all’indirizzo comune@pec.fossacesia.org. La data di scadenza è stata fissata a venerdì 14 maggio 2021.

“In questi anni abbiamo fatto tanto grazie alle associazioni di Fossacesia – concludono il sindaco Di Giuseppantonio e Maura Sgrignuoli, assessore delegato all’ Associazionismo– che hanno ideato eventi ed iniziative con lo scopo di far vivere la nostra città. Il Covid purtroppo ci ha fermati, ma noi non vogliamo arrenderci e per questo chiediamo a tutti di mettersi in gioco, proprio partecipando e costituendo le associazioni, da iscrivere all’albo comunale, cosicchè insieme si possa tornare, restrizioni permettendo, a far vivere la nostra Fossacesia”