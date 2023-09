FOSSACESIA – Per un incidente, sulla strada statale 16 ‘Adriatica’ il traffico è provvisoriamente bloccato in corrispondenza del territorio comunale di Fossacesia, in provincia di Chieti.

L’incidente, avvenuto al km 487,900, ha coinvolto quattro veicoli. Sul posto in arrivo il personale di Anas, ambulanze del 118 e delle Forze dell’Ordine, per ripristinare la regolare circolazione nel più breve tempo possibile.