FOSSACESIA: RINNOVATE LE CONCESSIONI PER TRE STABILIMENTI BALNEARI DOPO GARA PUBBLICA

FOSSACESIA – La Giunta Comunale di Fossacesia (Chieti) ha recentemente approvato una delibera con cui ha dato direttive all’Ufficio Demanio del Comune di procedere con il rinnovo delle concessioni per tre stabilimenti balneari, già assegnate nel 2014-2015 tramite una procedura di evidenza pubblica con comparazione delle offerte concorrenti, in conformità con i criteri di massima pubblicità, trasparenza e imparzialità, in linea con le normative europee, che consentono l’espletamento di bandi pubblici. Era stata preventivamente inserita una clausola che stabiliva che il rinnovo non era automatico, ma avveniva solo in presenza dei presupposti previsti dal bando stesso. Tutti gli operatori, al momento della gara, erano consapevoli della clausola di rinnovo non automatico, nel rispetto dei principi di pari opportunità e massima partecipazione.

L’Amministrazione Comunale di Fossacesia, tra i primi comuni italiani, ha valutato attentamente, prima dell’approvazione della delibera di Giunta, tutte le possibilità per tutelare gli investimenti fatti dagli operatori balneari, che avevano partecipato al bando pubblico per l’aggiudicazione delle concessioni balneari mediante, appunto, una procedura di gara trasparente e imparziale. In un contesto normativo che aveva visto allora la corsa al rinnovo automatico delle concessioni, il Comune ha scelto fin da subito di adottare una linea di assoluta trasparenza, dando garanzie agli operatori e assicurando che le assegnazioni delle concessioni avvenissero nel pieno rispetto delle leggi europee, nazionali e regionali.

“Per noi nel 2015- ha spiegato il sindaco Enrico Di Giuseppantonio– le nuove concessioni assegnate con procedure di evidenza pubblica sono state un modello virtuoso e lungimirante, evitando equivoci, illusioni e inutili contenziosi”. Con la recente delibera, la Giunta ha confermato la regolarità e la correttezza dell’operato, dando corso alle clausole di rinnovo per le concessioni degli stabilimenti balneari assegnate con gara, assicurando la continuità delle attività nel rispetto delle normative vigenti. Il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, ha sottolineato l’importanza di continuare a valutare attentamente tutte le norme, dal Codice della Navigazione al riordino delle concessioni , affermando che “Fossacesia rimane un esempio di buona amministrazione, che ha sempre garantito trasparenza e legalità nella gestione del demanio marittimo. Con questo provvedimento, ribadiamo il nostro impegno a tutelare il settore turistico, offrendo stabilità agli operatori che hanno investito nelle proprie attività. Si tratta di un nuovo tassello del puzzle del riordino del turismo balneare”.

Inoltre, l’Amministrazione Comunale di Fossacesia è consapevole delle scadenze previste dalla nuova legge, che impongono il riordino delle concessioni balneari su tutto il territorio nazionale entro il 30 giugno 2027, in applicazione delle direttive nazionali ed europee. A tal fine, il Comune parteciperà attivamente a un percorso unitario tracciato da tutte le Amministrazioni locali per affrontare questa difficile tematica.

“La sfida sarà affrontare la complessità delle nuove gare per le concessioni- ha aggiunto il sindaco Di Giuseppantonio- che richiederanno un attento esame delle soluzioni più idonee, al fine di tutelare gli investimenti fatti da tutti gli operatori e garantire la giusta concorrenza”. “Fossacesia continua a essere un modello di gestione del demanio marittimo- ha concluso il sindaco Di Giuseppantonio- dando priorità alla trasparenza, alla tutela degli operatori locali e al rispetto delle normative . Inoltre, ci prepariamo ad intraprendere una serie di incontri con i sindaci della Costa abruzzese, al fine di definire in modo condiviso le modalità di attuazione delle gare e garantire una gestione equilibrata delle concessioni balneari in Abruzzo”.