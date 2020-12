FOSSACESIA: RIPARTE L’INIZIATIVA BUONO SPESA PER I CITTADINI IN DIFFICOLTA CAUSA COVID

FOSSACESIA – “Valutando bene la situazione di ognuno, cercheremo di venire incontro alle esigenze di tutti”. E’ il commento del Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio, in merito alla nuova misura di aiuti con buoni spesa per i cittadini fossacesiani in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid 19. “Abbiamo pubblicato in queste ore l’avviso sul sito istituzionale del Comune (fossacesia.org sezione Avvisi) al quale possono fare riferimento coloro che sono in difficoltà – spiegano il sindaco Di Giuseppantonio e l’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante -.

Sarà possibile conoscere le informazioni necessarie per chi potrà accedere al sostegno alimentare. Alla stessa sezione potranno far riferimento i titolari degli esercizi commerciali che intendono aderire all’iniziativa”. Gli aventi diritto, dovranno presentare la domanda entro venerdì prossimo, 11 dicembre 2020, alle ore 12, e mediante: – consegna a mano con inserimento nel box che sarà posizionato all’ingresso dello sportello dei servizi demografici dal Lunedì al Venerdì dalle 9,00 alle ore 13,00 e Martedì e Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

E’ possibile inoltre inviare la documentazione richiesta all’indirizzo Pec, [email protected], oppure via E-mail, all’indirizzo: [email protected] Alla domanda deve essere allegata la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante.

Download in PDF©