FOSSACESIA – Grave incidente in tarda mattinata sulla statale 16, nel territorio di Fossacesia.

Per cause ancora in corso di accertamento, un centauro alla guida della sua moto ha perso la vita a seguito dello scontro con un’auto.

Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e l’ambulanza del 118.

Il tratto di strada è al momento chiuso.