FOSSACESIA SI PREPARA ALL’ESTATE 2023: CONVOCATA RIUNIONE CON GLI OPERATORI TURISTICI DELLA MARINA 

FOSSACESIA – Parte l’estate 2023 a Fossacesia, sulla Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti.

Lunedì prossimo, 22 maggio, alle 18, nella sala consiliare Falcone-Borsellino del Comune è stata indetta una riunione con gli operatori turistici, della ristorazione e delle strutture alberghierie, i balneatori ed i commercianti della Marina per programmare al meglio l’imminente stagione estiva.

“La Grande Partenza del Giro d’Italia ha fatto in modo che la nostra città e la Via Verde della Costa dei Trabocchi conquistassero uno spazio tra le mete preferite per l’estate 2023 – afferma in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio, che ha promosso l’incontro – Fossacesia da anni ha un trend positivo per numero di presenze, che ci aspettiamo salga ulteriormente. Per queste ragioni dobbiamo organizzarci al meglio in termini di offerta di servizi e di ospitalità”.

“S’intravedono ancora margini di crescita importanti proporzionali alla nostra volontà di proseguire con gli interventi e i programmi di sostenibilità ambientale e di arricchimento culturale e, contestualmente, la volontà degli imprenditori privati che fanno turismo di investire anch’essi sulle proprie strutture in interventi e soluzioni capaci di soddisfare la domanda che giunge anche al di là dei confini nazionali. A dimostrazione dell’accresciuto interesse per Fossacesia, in questi giorni stiamo ricevendo tante proposte di iniziative”.

“Dobbiamo fare squadra – conclude Di Giuseppantonio -, mantenendo sempre ben salda la qualità ambientale del nostro territorio e per favorire il turismo green, che sono già oggi una prerogativa di Fossacesia”.