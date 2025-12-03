FOSSACESIA: SI RAFFORZA LA POLIZIA LOCALE CON L’APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO

FOSSACESIA – il Comune di Fossacesia (Chieti) si dota di un nuovo regolamento per il servizio di Polizia Locale, con l’obiettivo di garantire maggiore efficienza, sicurezza e vicinanza ai cittadini. Il Consiglio Comunale ha approvato all’ unanimità la riforma dell’ordinamento del servizio locale, in linea con la Legge 65/1986, il regolamento regionale di attuazione e le normative locali vigenti. Il provvedimento recepisce anche le indicazioni della delibera della Giunta Regionale in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale.

Il nuovo regolamento definisce chiaramente ruoli, compiti e responsabilità del servizio, sottolineando il principio gerarchico e la suddivisione delle mansioni a livelli progressivi. Il Sindaco mantiene la supervisione generale, con la possibilità di delegare specifiche funzioni all’assessore competente, mentre il Comandante è responsabile della formazione, della gestione del personale e delle attività tecnico-operative.

La Polizia Locale di Fossacesia continuerà a svolgere compiti di vigilanza urbana, tutela del patrimonio, controllo dei tributi locali, polizia giudiziaria e stradale, sicurezza pubblica, prevenzione e educazione alla legalità. Gli agenti collaboreranno attivamente con le Forze di Polizia dello Stato per garantire l’ordine pubblico e la sicurezza del territorio.

Il nuovo organico prevede il Comandante del servizio, il Vicecomandante e gli agenti di Polizia Locale, con una struttura funzionale moderna, norme chiare per l’accesso e la formazione professionale, regolamentazione delle uniformi, dei veicoli e dei distintivi di grado.

Le parole del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio nella sua relazione al Consiglio Comunale: “Con il nuovo regolamento rafforziamo la Polizia Municipale, affidata al Comandante Alfredo Ciccocioppo,che ringrazio per il suo costante impegno e le qualità professionali e umane. Per il 2026 è previsto un concorso per due nuovi agenti e, come ogni anno, sarà attivata la polizia stagionale nei periodi turistici. Ringrazio il vice comandante Luigi Falco, e il sovrintendente Riccardo Blasioli, per la professionalità e l’impegno quotidiano nel rapporto con i cittadini. Ho disposto una presenza più costante degli agenti sul territorio, con un approccio da polizia di vicinato, per raccogliere informazioni dei cittadini, coordinare il traffico e garantire sicurezza a tutti. Noi siamo un comune turistico e la polizia locale deve garantire ,come sempre attenzione a tutti i problemi e ai nostri ospiti “.

“Con questa riforma, Fossacesia conferma la sua attenzione alla sicurezza urbana e alla qualità dei servizi offerti ai cittadini, puntando su un modello di Polizia Locale moderno, vicino ai cittadini e in grado di rispondere con prontezza alle esigenze del territorio”.