FOSSACESIA, SINDACO CONVOCA RIUNIONE CON OPERATORI TURISTICI: “AL LAVORO PER STAGIONE ESTIVA”

FOSSACESIA – “Mettiamoci già lavoro per la prossima stagione estiva”.

Con questo obiettivo il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio, ha inviato ai titolari di stabilimenti balneari, degli esercizi commerciali e dei bar e dei ristoranti , agli albergatori, alle attività che affittano biciclette, ai concessionari dei Trabocchi e a tutti gli operatori turistici di Fossacesia Marina una lettera di convocazione per una riunione che si terrà mercoledì 16 novembre, alle ore 18:30, presso la Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” del Comune di Fossacesia.

“Sarà l’occasione per tirare la somma sull’estate 2022, che è stata particolarmente positiva ma anche per iniziare a programmare la prossima, che per Fossacesia sarà molto importante – sottolinea in una nota Di Giuseppantonio – La stagione 2023 si inaugurerà con la Grande Partenza del Giro d’Italia proprio dal nostro Lungomare e sarà quindi indispensabile mettere giù una certa progettualità, che tenga conto di tutte le esigenze e necessità”.

“Non ci sarà spazio per l’improvvisazione ma tutto dovrà essere programmato per tempo. L’obiettivo è sì presentarsi all’avvio della Corsa Rosa del 6 maggio nel migliore dei modi ma guardare anche oltre, quando ci sarà l’inevitabile ricaduta in termini di presenze per la pubblicità che riceveremo con il Giro. Credo nel confronto e nella collaborazione, e sono convinto che dalla riunione verranno fuori proposte interessanti per continuare a far crescere il turismo nella nostra città”, conclude il primo cittadino.