FOSSACESIA SOLIDALE: IL COMUNE VARA BUONI SPESA PER CHI HA BISOGNO

FOSSACESIA – Due importanti iniziative, specificate in altrettanti avvisi pubblicati sul sito istituzionale fossacesia.org sono state lanciate dal Comune di Fossacesia in favore di quei nuclei familiari in difficoltà in seguito all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Come spiega il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio “in una abbiamo invitato gli esercizi di vendita di generi alimentari del territorio a manifestare il proprio interesse all’accettazione di Buoni Spesa per l’acquisto di alimenti che emetteremo in favore di della famiglie in situazione di grave disagio economico. Chi aderirà, dovrà presentare apposita istanza ad accettare i ticket che saranno distribuiti alle famiglie più bisognose. Le istanze dovranno pervenire entro il prossimo 11 ottobre, comunicandolo all’indirizzo PEC comune@pec.fossacesia.org e una volta che conosceremo quanti hanno dato disponibilità, sarà pubblicato un apposito elenco che verrà pubblicato sul sito internet comunale”.

“Nell’altra – prosegue il Sindaco Di Giuseppantonio -, rivolta direttamente ai nuclei familiari in difficoltà, abbiamo fissato entro martedì 19 ottobre alle ore 12, il termine per la presentazione delle domande per la concessione di buoni, da utilizzare appunto per l’acquisto di generi alimentari aderenti. Oltre che sul sito del Comune, chi volesse fare richiesta potrà rivolgersi all’Ufficio Anagrafe e presso l’Ufficio del Segretariato Sociale al piano terra del Municipio in Via Marina 18, per avere la documentazione e le informazioni necessarie per fare richiesta. Si tratta di azioni tese a dare una mano ai cittadini più provati dalla difficile situazione economica. Così facendo, intendiamo garantire, nei limiti del possibile e nel modo più immediato, il sostegno a chi è economicamente più in difficoltà”.

Le risorse per finanziare questo progetto, curato dall’assessore alle Politiche Sociali Maria Angela Galante, sono state trasferite dallo Stato al Comune. I cittadini che vorranno avere maggiori dettagli oppure per ricevere aiuto nella compilazione della domanda, potranno contattare il Segretariato Sociale al numero di telefono 0872 608740 nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12.