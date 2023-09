FOSSACESIA: STRONCATO DA UN INFARTO SULLA CICLABILE, MUORE TURISTA DI 63 ANNI

FOSSACESIA – Tragedia nel pomeriggio sulla “Via Verde” la ciclabile della Costa dei Trabocchi dove, all’altezza del porto turistico di Fossacesia (Chieti), un ciclista di 63 anni è morto improvvisamente, stroncato da un infarto.

L’uomo, originario del Sudafrica e che era in vacanza in Abruzzo con un gruppo di amici e parenti, intorno alle 16 ha avvertito un malore mentre era in sella alla sua bici e subito dopo si è accasciato a terra.

A raccontare quegli attimi drammatici a forze dell’ordine e soccorritori, sono stati i familiari che erano con lui.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri di Fossacesia, coordinati dal comandante Michele Cefaratti, e i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.