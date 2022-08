FOSSACESIA: SUL LUNGOMARE INAUGURATO IL “DIVERSAMENTE CHIOSCO”

FOSSACESIA -Un progetto di integrazione-inclusione lavorativa e formazione dedicato alle persone con disabilità.

Il sindaco di Fossacesia (Chieti), Enrico Di Giuseppantonio ed il vice sindaco Maria Angela Galante, hanno preso parte all’inaugurazione del “Diversamente Chiosco”, aperto nella piazzetta dei Pescatori del Lungomare di Fossacesia Marina.

La piccola struttura, messa a disposizione da Geldì, gruppo di produzione e distribuzione alimentare, rientra nel progetto promosso dall’Associazione di Promozione Sociale “Liberamente” di Pescara, con la collaborazione ed il sostegno economico del Comune di Fossacesia.

È il secondo anno consecutivo che Diversamente Chiosco è presesente a Fossacesia Marina.

“Partecipare ad un evento così bello e ricco di significato con ragazzi davvero speciali è stata una emozione indescrivibile- ha affermato il sindaco Di Giuseppantonio- Un’esperienza unica, che custodisco nel mio cuore perché da quei ragazzi ho ricevuto tanti sorrisi e tanti ringraziamenti. Un riconoscimento particolare va riservato alla generosità dei volontari ,dei genitori, parenti ed amici dei ragazzi che si sono subito messi a disposzione per attrezzare l’area”.

Diversamente Chiosco, nel mese di novembre dello scorso anno è stato premiato nella 6° edizione di Cresco Award – Città Sostenibili, contest promosso da Fondazione Sodalitas in collaborazione con ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e con il patrocinio della Commissione Europea, del Ministero della Transizione Ecologica e della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, che premia l’impegno dei Comuni italiani per lo sviluppo sostenibile dei territori in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.

Fossacesia, che era stata premiata in passato per aver realizzato nel 2017 la ‘Spiaggia Per Tutti’, dedicata alle persone diversamente abili, è stata scelta per Diversamente Chiosco anche da EnelX per la categoria “Progetti a sostegno dell’imprenditorialità delle persone con disabilità”, con un dono di 20.000€ per l’illuminazione di edifici e luoghi storici di Fossacesia.

“Ho espresamente chiesto a tutti i ragazzi presenti che Fossacesia li accoglierà come ospiti d’onore nel giorno dell’inaugurazione, a conclusione degli interventi finanziati da EnelX”, ha concluso il sindaco Di Giuseppantonio.