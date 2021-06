FOSSACESIA: TRAFFICO IN TILT SINDACO DI GIUSEPPANTONIO IN AZIONE A DIRIGERE IN TRAFFICO

FOSSACESIA – Un camion rimasto incastrato tra due auto in divieto di sosta. Il traffico in tilt. E a sorpresa, immortalato da un video, a svolgere la funzione di vigile direttamente in sindaco Enrico Di Giuseppantonio. Che poi ha postato il video e ha commentato nel modo che segue.

“Grazie a chi mi ha offerto questo video anche con foto. Ieri pomeriggio, sabato 27 giugno, intorno alle ore 18, come ogni giorno, ogni ora, sono alle prese con i messaggi e le telefonate dei cittadini che mi arrivano sul mio telefono cellulare privato (il numero l’ho dato a tutti). Mi hanno chiesto di far rimuovere un camion parcheggiato sulla strada d’uscita dal Lungomare sud, di fianco a Baya Verde, che si collega con la statale Adriatica 16 . Sono andato da solo e con l’aiuto di due persone che passeggiavano, a cui ho chiesto la collaborazione, siamo riusciti senza difficoltà a far rimuovere il mezzo pesante, incastrato tra due macchine in divieto di sosta. L’autista mi ha ascoltato senza arrabbiarsi”.

“Dedico questo video ai moltissimi sindaci che lavorano sempre e comunque nonostante le difficoltà di ogni genere… – prosegue il sindaco – Sono orgoglioso di combattere, assieme a loro, per un’Italia migliore. Ci troviamo ogni giorno a lottare contro la burocrazia dell’adempimento formale che ci fa perdere tempo, pazienza e buonumore. Non voglio arrendermi! Il presidente dell’Anci e primo cittadino di Bari, Antonio Decaro, nell’invitare i cittadini a candidarsi a sindaco dice : “candidatevi a fare il mestiere più bello del mondo. E se ti stai chiedendo: ma ne vale la pena? La risposta è sempre la stessa. Si, ne vale la pena”.

“Ne vale la pena sempre, perché questo è il nostro Paese, è l’Italia in cui siamo nati e siamo cresciuti, è l’Italia che ha bisogno dei sindaci, è l’Italia che troppe volte si appoggia su di noi e poche volte ci ringrazia. È l’Italia che però noi non possiamo mollare”. Maria Antonietta Di Gaspare sindaco di Borbona, in provincia di Rieti, in un’intervista afferma: “in questo momento abbiamo un foglio di carta bianca su cui scrivere la nostra storia; se ne saremo capaci, scriveremo una grande storia”, conclude Di Giuseppantonio.