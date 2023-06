FOSSACESIA: UN’ESTATE AL MARE ANCHE PER GLI ANZIANI, AL VIA SERVIZIO TRASPORTO

FOSSACESIA – Un servizio di trasporto anziani per il periodo estivo, con destinazione per “Una Spiaggia per Tutti”, l’area demaniale attrezzata per le persone che presentano disabilità o difficoltà motorie e i loro accompagnatori, inaugurata nel 2017 a Fossacesia Marina (Chieti).

Ad organizzare l’iniziativa la Croce Azzurra di Lanciano con la collaborazione del Comune di Fossacesia.

Il servizio partirà nelle prossime settimane e curerà il trasporto di anziani provenienti da Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e le Residenze Assistenziali (RA) del territorio.

Un’occasione per favorire l’integrazione sociale in un contesto non familiare, per offrire momenti di svago, benessere e recupero psicofisico nell’ottica dell’invecchiamento attivo, allo scopo di migliorare la qualità di vita delle persone anziane.

“Si vuole così dare la possibilità agli anziani di passare delle ore di divertimento e spensieratezza, accompagnati e assistiti da operatori della Croce Azzurra durante il viaggio e la permanenza in spiaggia”, affermano in una nota il sindaco Enrico Di Giuseppantonio e l’assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante.