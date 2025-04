FOSSACESIA: “URGENTI INTERVENTI STRUTTURALI SULL’ABBAZIA DI SAN GIOVANNI IN VENERE”

FOSSACESIA – “Le forti e incessanti piogge delle ultime settimane hanno causato gravi danni all’interno dell’Abbazia di San Giovanni in Venere, in particolare alle pareti delle tre navate, in corrispondenza del Portale della Luna. Le infiltrazioni di acqua piovana, probabilmente dovute al distacco dell’isolamento della copertura, richiedono un intervento urgente per evitare ulteriori compromissioni strutturali”.

Lo fa sapere in una nota il sindaco di Fossacesia (Chieti) Enrico Di Giuseppantonio, che aggiunge: “Un’altra criticità rilevante riguarda il sagrato antistante il Portale della Luna, dove si stanno evidenziando segni di cedimento strutturale tra la facciata principale dell’Abbazia e il pavimento. È fondamentale l’intervento dei tecnici per individuare le cause dello scivolamento e predisporre misure di consolidamento”.

“L’Abbazia di San Giovanni in Venere è di proprietà dello Stato italiano ed è gestita dal Fondo Edifici di Culto (FEC), che fa capo al Ministero dell’Interno, con concessione d’uso ai Padri Passionisti”, viene ricordato.

Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro tra il sindaco Di Giuseppantonio, e il superiore del Convento Passionista, Padre Marcello Pallotta, che ha informato il primo cittadino della situazione.

Il sindaco, insieme al superiore dei Passionisti, ha già programmato un incontro con i dirigenti del FEC per sollecitare un intervento immediato. Saranno coinvolti anche la Soprintendenza e la Regione Abruzzo.

“San Giovanni in Venere è un patrimonio di inestimabile valore storico, culturale e spirituale”, osserva Di Giuseppantonio.

“Mi sono sempre impegnato con tenacia e senza sosta per la tutela di questo bene che considero non solo della mia città, Fossacesia, e dell’Abruzzo, ma dell’intero Paese. Tutti gli interventi realizzati in questi anni, lo dico con umiltà, sono stati da me fortemente sollecitati e accompagnati da richieste di finanziamento. Oggi è necessario che anche altri si uniscano con convinzione a questo impegno, per affrontare e risolvere i problemi strutturali che minacciano l’Abbazia. In tal senso, esprimo sincero apprezzamento alla Prefettura di Chieti per l’attenzione e la sensibilità dimostrate più volte verso i problemi del cenobio benedettino. L’Amministrazione Comunale continuerà a seguire con attenzione l’evolversi della vicenda, sollecitando tutte le istituzioni competenti”.

Il primo cittadino ha inoltre richiesto un incontro con il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, per rappresentare direttamente il valore e l’urgenza della situazione, auspicando un sostegno concreto: “Confido che, grazie alla nota sensibilità del ministro per il patrimonio culturale, non mancherà un riscontro positivo”, conclude.